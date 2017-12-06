Синоптики предупредили о снегопаде в столице во второй половине дня

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Снегопады придут в московский регион в послеполуденные часы в среду, 6 декабря. Виной тому атмосферный фронт атлантического циклона. На протяжении всего дня сохранится облачная погода.

Температура в мегаполисе составит -1... -3 градуса. По области столбики термометров могут опуститься до -5 градусов, сообщает центр погоды "Фобос".

Ветер будет дуть юго-восточного направления, 2–7 метров в секунду. В течение дня он усилится до 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление к вечеру понизится до 735 миллиметров ртутного столба.

Накануне сообщалось, что высота сугробов в Москве в ближайшие сутки достигнет 13–15 сантиметров. Это немного выше климатической нормы декабря.