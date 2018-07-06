Треть месячной нормы осадков выпала в Сочи перед матчем России‍

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Треть месячной нормы осадков выпала в Сочи в течение часа 6 июля. Из-за обильных дождей затруднено движение транспорта и пешеходов в городе, сообщает "Р-Спорт".

Непогода пришла в город накануне матча между сборными России и Хорватии. Команды поборются за выход в полуфинал ЧМ-2018 7 июля на стадионе "Фишт".

Ранее хорваты уже были вынуждены перенесли открытую тренировку на другую арену из-за сильного дождя.

Международный футбольный турнир проходит в России до 15 июля. Матчи принимают 11 городов, в столице пройдет 12 игр. Оставшиеся встречи в Москве запланированы в "Лужниках", ранее игры проходили также на стадионе "Спартак".