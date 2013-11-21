21 ноября 2013, 12:47Транспорт
На Новый год поездом в России путешествуют почти 5,5 миллиона человек
Число пассажиров, ездящих в российских поездах дальнего следования во время новогодних праздников, составит 5,4 миллиона человек, что на 5% меньше по сравнению с 2012 годом, сообщил в четверг первый замгендиректора Федеральной пассажирской компании (ФПК), дочерней компании ОАО "РЖД", Владимир Каляпин.
В 2014 году новогодние каникулы в России продлятся с 1 по 8 января включительно.
По словам Каляпина, в предстоящие новогодние праздники будет дополнительно выделено 1,3 тысячи рейсов, что на 4,5% меньше по сравнению с 2012 годом.
Из этого количества 100 дополнительных рейсов будет назначено из Москвы в Санкт-Петербург и более 150 рейсов - из Москвы в другие города.
Дополнительные поезда будут назначены и в страны ближнего зарубежья, сказал Каляпин. Из Москвы на Украину на время новогодних и рождественских праздников в дополнение к существующим будут ходить 55 составов, в Белоруссию - 50, а в Молдавию - 11.