20 января 2014, 09:55

Транспорт

Поезда на "синей" ветке метро следовали с увеличенными интервалами

Читатель Алексей сообщил M24.ru, что на Арбатско-Покровской линии метро утром 20 января поезда следовали с опозданием.

"Со станции "Щелковской" поезда отправлялись с опозданием на 5-7 минут", - уточнил он.

поезда интервалы движения новости читателей Арбатско-Покровская линия метро московский папарацци

