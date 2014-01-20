Поезда на "синей" ветке метро следовали с увеличенными интервалами

Читатель Алексей сообщил M24.ru, что на Арбатско-Покровской линии метро утром 20 января поезда следовали с опозданием.

"Со станции "Щелковской" поезда отправлялись с опозданием на 5-7 минут", - уточнил он.

Хотите увидеть свои новости на канале "Москва 24" и страницах M24.ru? Присылайте их нам! Если вы стали свидетелем интересного события, расскажите о нем любым удобным для вас способом.

Ждем также фото и видео. Делайте новости вместе с M24.ru!