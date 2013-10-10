В поезде Тула - Москва взрывное устройство не найдено

Полицейские не обнаружили в электричке Тула - Москва взрывчатки, о которой сообщил нетрезвый пассажир. Об этом M24.ru сообщила пресс-секретарь Управления на транспорте МВД России по ЦФО Валерия Домашенко.

По ее словам, в настоящее время проверка завершена, поезд отправлен по месту назначения. Пассажир электрички, сообщивший о наличии взрывного устройства, находится в дежурной части, с ним проводится беседа.

Напомним, в 17:10 в дежурную часть поступила информация, что пригородный поезда Тула - Москва заминирован. В Серпухове состав отправили на запасной путь, людей эвакуировали. Поезд обследовали кинологи.