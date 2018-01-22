Движение в 1-м Краснокурсантском проезде ограничат 24 января

22 января, 19:17
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Движение на участке 1-го Краснокурсантского проезда ограничат в среду, 24 января, в связи с проведением праздничного мероприятия в Московском гарнизонном Доме офицеров. Об этом сообщает информационный центр транспортного комплекса города.
Фото: Информационный центр транспортного комплекса города Москвы
Уточняется, что ограничения введут на участке от Красноказарменной улицы до дома № 1/5 по 1-му Краснокурсантскому проезду. Там для движения перекроют одну полосу. Как отметили в инфоцентре, ограничения будут действовать с 09:00 до 18:00.
Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничили на участке улицы Полбина для проведения строительных работ. Они продлятся до 25 февраля.
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