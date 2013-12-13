Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 декабря 2013, 11:44

События

"Мосгортранс" переименует две автобусные остановки на юге столицы

С 21 декабря две автобусные остановки в Западном Бирюлеве будут переименованы.

Так, остановка "Школа № 928" для маршрутов автобусов №№ 256, 296, 297, 635, 671, 796, 828 по Медынской улице в обоих направлениях переименована в "Школа № 933", сообщили в "Мосгортрансе".

А остановка "Химчистка" для маршрутов автобусов №№ 256, 296, 297, 671, 708, 770, 796 по Востряковскому проезду при следовании в центр будет переименована в "МФЦ Бирюлево Западное".

Сайты по теме


переименование наземный транспорт автобусы автобусные остановки

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика