"Мосгортранс" переименует две автобусные остановки на юге столицы

С 21 декабря две автобусные остановки в Западном Бирюлеве будут переименованы.

Так, остановка "Школа № 928" для маршрутов автобусов №№ 256, 296, 297, 635, 671, 796, 828 по Медынской улице в обоих направлениях переименована в "Школа № 933", сообщили в "Мосгортрансе".

А остановка "Химчистка" для маршрутов автобусов №№ 256, 296, 297, 671, 708, 770, 796 по Востряковскому проезду при следовании в центр будет переименована в "МФЦ Бирюлево Западное".