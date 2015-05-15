Отношение автовладельцев к реформе ОСАГО

Мэр Москвы
Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем города
14:55
Собянин: четверть миллиона человек переедет по программе реновации в 2026 году в Москве
мэр Москвыгородреновация
14:50
Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против России
политика
14:48
Путин назвал Москву лучшим городом планеты
властьполитикагород
14:31
Дворы в Нагатинском Затоне благоустроили в рамках создания нового маршрута
город
14:10
ВС РФ нанесли удар из ОТРК "Искандер" по площадке запуска БПЛА ВСУ у Краматорска
13:52
Три человека пострадали после детонации БПЛА возле автобуса в Белгороде
происшествиярегионы
13:42
В столице стартовал осенний велофестиваль
спортгородфестивали
13:36
Хуситы заявили об атаке на Тель-Авив
политиказа рубежом
13:26
Движение перекрыто на Большом Каменном мосту и Можайском шоссе
транспортгород
13:15
Движение на Кутузовском проспекте затруднено из-за аварии
происшествияДТП
13:12
Около 10 млн человек по всей России уже проголосовали на выборах разного уровня
13:00
Экс-лидер основанной Саакашвили партии обвинен в призывах к свержению власти
судыпроисшествияполитиказа рубежом
12:42
Аэропорт Геленджика временно не принимает рейсы из-за погодных условий
транспортрегионы
12:38
Правоохранители ищут сбежавшего из-под надзора под Ульяновском осужденного – СМИ
12:23
Высота атмосферного давления в Москве повторила рекорд 2015 года
обществопогодагород
12:15
ВС РФ освободили Новониколаевку в Днепропетровской области
12:09
Новый маршрут в Нагатинском Затоне дополнил сеть прогулочных зон района
Жительница Белгорода получила ранения при детонации беспилотника ВСУ
11:53
Угроза цунами для берегов Камчатки снята
11:43
В Москве открыто дело о наследстве народной артистки РСФСР Валентины Талызиной
культура
11:36
Кандидат в мэры Нью-Йорка пообещал выдать ордер на арест Нетаньяху в случае победы – СМИ
11:28
В Общественном инфоцентре в Москве обсудили ход голосования за глав регионов
политикагород
11:17
Временные ограничения на передвижение сняты в городах Непала
за рубежом
11:00
ВС Польши заявили о начале операции НАТО "Восточный страж"
10:51
Мосбиржа сообщила о приостановлении торгов на фондовом рынке
экономика
15 мая 2015, 19:35
Реформе ОСАГО исполнился год. Рейтинговое агентство Эксперт РА и холдинг "Ромир" провели исследование об ее эффективности.
