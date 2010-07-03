Ограничения на курение и размеры детских колясок введут в парках Disney

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На территории развлекательных парков Walt Disney World, Disneyland и аквапарков с 1 мая запретят курить. Также введут ограничения на размеры детских колясок и использование льда в прохладительных напитках, сообщает ТАСС.

Отведенные для курения зоны создадут у входов в парки и в отелях Disney Resort. Коляски же не должны превышать 79 сантиметров в ширину и 132 сантиметров в длину. Эта мера призвана облегчить перемещение по территории парков.

Кроме того, с сегодняшнего дня посетителям запретили проносить на территорию парков развлечений кубики льда. Посетителям рекомендовано пользоваться охладителями многоразового использования.

Ранее сообщалось, что в спорткомплексе "Олимпийский" создадут зону водных развлечений, которая будет включать в себя учебный дайвинговый центр, водный парк для детей и молодежи, а также пляжный парк.