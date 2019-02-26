Фейерверки могут выселить уток из "Зарядья"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Утки, прилетающие в парк "Зарядье", не могут там прижиться, так как боятся праздничных фейерверков. Об этом сообщила заместитель руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства Наталия Кораблина.
"Утки облюбовали наши прудики, но единственное, что их смущает – это праздники с фейерверками. Салюты не дают им покоя, поэтому они прилетают и улетают, может быть, все-таки адаптируются, и очень надеемся, что приживутся", – цитирует ее слова Агентство "Москва".
Парк "Зарядье" с момента открытия посетили уже более 15 миллионов человек. Самое популярное у туристов "Парящий мост", фильмы "Полет над Россией" и "Полет над Москвой", которые можно посмотреть в медиацентре. Там же открыт туристический центр, его сотрудники консультируют гостей на восьми языках, в том числе английском, французском, испанском и китайском. Кроме того, по всей территории парка работают 19 информационных терминалов.
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