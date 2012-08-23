Леса в новой Москве станут особо охраняемыми зонами

Лесной пояс на присоединенных к столице территориях объявят особо охраняемой зеленой зоной. Речь идет о 75 тысячах гектаров леса.

Соответствующие постановления приняли власти Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в городской администрации. При этом столица может сама определять, какие зоны будут отнесены к данному виду территорий.

Кроме того, власти города будут утверждать границы и режимы использования таких зон.

В частности, на особо охраняемых зеленых территориях (ООЗТ) запрещено проводить работы с токсичными химическими препаратами, охотиться, разрабатывать месторождения, также запрещено сельское хозяйство и капитальное строительство.

Напомним, с июля к столице присоединено 21 муниципальное образование, в том числе два городских округа - Троицк и Щербинка, а также 19 городских и сельских поселений. Кроме того, к Москве отошла часть территории Одинцовского и Красногорского районов Подмосковья.