Леса в новой Москве станут особо охраняемыми зонами

23 августа 2012, 16:14
Лесной пояс на присоединенных к столице территориях объявят особо охраняемой зеленой зоной. Речь идет о 75 тысячах гектаров леса.
Соответствующие постановления приняли власти Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в городской администрации. При этом столица может сама определять, какие зоны будут отнесены к данному виду территорий.
Кроме того, власти города будут утверждать границы и режимы использования таких зон.
В частности, на особо охраняемых зеленых территориях (ООЗТ) запрещено проводить работы с токсичными химическими препаратами, охотиться, разрабатывать месторождения, также запрещено сельское хозяйство и капитальное строительство.
Напомним, с июля к столице присоединено 21 муниципальное образование, в том числе два городских округа - Троицк и Щербинка, а также 19 городских и сельских поселений. Кроме того, к Москве отошла часть территории Одинцовского и Красногорского районов Подмосковья.
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