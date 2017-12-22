Патрулировать катки в парках столицы будут спасатели на коньках

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Патрулировать в Новый год катки в парках столицы будут спасатели на коньках. Сотрудники МЧС будут дежурить в Парке Горького, на ВДНХ и в "Сокольниках".

"Новогоднее дежурство спасателей на коньках в городских парках уже стало доброй традицией. В прошлом году наш патруль работал в Парке Горького. Спасателей узнавали и очень тепло принимали посетители катков. Однако эта акция не развлекательная. У каждого дежурного есть аптечка, позволяющая оказывать первую необходимую помощь тем, кто поскользнулся, случайно ушибся или упал на катке", – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что спасатели будут не только оказывать первую помощь, но и следить за пожарной безопасностью, порядком на ледовых площадках, а также в случае необходимости они будут разъяснять посетителям, что на катках запрещено использование пиротехники.

Узнать спасателей можно будет по специальным жилетам синего цвета с оранжевыми полосками. Нести дежурство на коньках будут 30 спасателей.

Ранее сообщалось, что во время новогодних праздников в столице будут действовать усиленные меры безопасности.

На входах в места массовых гуляний установят пункты досмотра с металлодетекторами. На постах ГИБДД усилят меры по предотвращению ввоза в город взрывчатых веществ и оружия. Во время праздника за порядком будут следить 13 тысяч полицейских и сотрудников Росгвардии.

Территорию будут обследовать с участием ОМОН и воинских частей 55 дивизии. Также в мероприятиях будут участвовать 12 расчетов минно-розыскных собак.

Особенно тщательно будут обследовать Манежную, Театральную, Боровицкую, Пушкинскую площади, площадь Революции, Александровский сад, улицу Моховую, Большой Каменный мост и вентиляционные шахты Московского метрополитена.