Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Первые подснежники расцвели в "Аптекарском огороде", сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова.
"Это первые подснежники в Москве в 2018 году. Их обнаружили в Теневом саду возле главного входа", – цитирует представителя ботанического сада Агентство "Москва".
По словам Архиповой, в 2017 году первоцветы распустились 20 февраля, в 2016-м – 13 февраля, а в 2014 году, из-за резкого потепления, подснежники можно было увидеть 13 января. Тогда был установлен абсолютный исторический рекорд аномально раннего цветения этого растения, подчеркнула пресс-секретарь.
Она уточнила, что в "Аптекарском огороде" растет четыре вида первоцветов: подснежник Воронова (Кавказ), складчатый (Крым), подснежник Элвеса (восточное Причерноморье) и снежный (Центральная, Восточная, Южная Европа, Кавказ, Закавказье). Большая часть растений цветет зимой, некоторые весной и поздней осенью.
Множество видов и сортов подснежников представляли на выставке "Репетиция весны", проходившей до 18 марта. Посмотреть на первоцветы в ботаническом саду можно до апреля, затем там откроются XVIII Весенний фестиваль цветов и сезонный магазин растений и декора на свежем воздухе.
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