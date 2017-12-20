Посещаемость столичных парков выросла в 10 раз

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118 миллионов человек посетили столичные парки в этом году.

Как рассказали в городском департаменте культуры, посещаемость парков увеличилась в 10 раз по сравнению с 2010 годом, передает Агентство "Москва".

В 2017 году в московских парках провели более 10 тысяч мероприятий, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что турпоток в российскую столицу с 2010 года увеличился на 65 процентов.

Ежегодно в Москве проводится более 500 культурных, образовательных и спортивных мероприятий, большинство из них можно посетить бесплатно.