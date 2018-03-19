Парки Москвы приглашают познакомиться с обитающими на их территориях животными

Столичные парки приглашают горожан и гостей мегаполиса познакомиться с животными и птицами, обитающими на их территориях, сообщили в дирекции Мосгорпарка.

"В парках можно встретить самых разных животных, как ручных, так и диких. Некоторых из них можно покормить и погладить", – цитирует представителя дирекции ТАСС.

Чаще всего в парках встречаются белки и утки, покормить которых можно в Измайловском парке, музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино", Перовском парке и некоторых других зеленых территориях. Дружелюбнее всего белки в усадьбе "Воронцово", там зверьки едят с рук и сами выпрашивают угощения. Стоит взять для них нежареные и несоленые орехи, семечки или сухофрукты.

"В парках для удобства посетителей установлены информационные таблички, на которых написано, чем именно можно кормить животных и птиц", – рассказали в Мосгорпарке.



Богат фауной Парк Горького, где можно встретить три вида фазанов, лебедей и гусей. Кроме того, там обитают кролики, красноухие черепахи и попугаи. Корм для лебедей, уток, гусей и белок можно купить в автоматах, размещенных в парке.

На территории Лианозовского парка на Большом пруду в теплое время года живет пара белых лебедей-шипунов. Зовут их Ромео и Джульетта.

Достопримечательностью парков стали и утки огари. "Они очень фотогеничны, с удовольствием позируют, отлично выглядят в "Инстаграме" и невозмутимы даже когда к ним подходят очень близко", – отметил представитель Мосгорпарка.

Различных птиц можно увидеть в парке Победы на Поклонной горе. Там живут снегири, дрозды и скворцы, регулярно занимают на несколько месяцев местечко у фонтана пара огарей, прилетающих весной.



Богат на редких зверей и птиц парк "Фили", там живут совы, тетеревятники, дятлы и зайцы. Дикие звери и птицы редко показываются посетителям на глаза.

В самом молодом парке столицы "Зарядье" живет семья ежей, которые ближе к маю выйдут из спячки. В то же время в пруды выпустят карпов.

Более общительные животные живут в усадьбе Деда Мороза. Там можно посмотреть на домашних козу с козленком, их можно покормить с рук. В Измайловском парке есть хаски-парк, куда можно приобрести билет для прогулки с собаками породы хаски. Зимой можно прокатиться на собачьей упряжке, а летом на запряженном веломобиле.

В том же Измайловском открыт конный двор, где можно взять урок верховой езды. Занятия платные, но покормить лошадей можно бесплатно. Еще один конный клуб расположен в парке "Кузьминки-Люблино", где также можно научиться ездить верхом и просто пообщаться с лошадьми. Погладить пони можно в усадьбе Воронцово по выходным и праздникам.