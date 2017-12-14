В Москве создадут сквер Дивизий Московского народного ополчения

14 декабря, 17:32
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Сквер Дивизий Московского народного ополчения появится в столичном районе Сокол. Проект рекомендовал одобрить художественно-экспертный совет при департаменте культурного наследия.
Всего в рамках патриотической программы "Памяти Московского народного ополчения" установят четыре памятника дивизиям народного ополчения. На местах будущих памятников уже установлены закладные камни, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.
Сами монументы должны появиться в 2018-2019 годах. Один из них расположится в сквере на пересечении улиц 2-я Песчаная и Новопесчаная.
В конце ноября 2017 года Сергей Собянин подписал распоряжение об установке памятного знака, посвященного четырем дивизиям Московского народного ополчения "второй волны" формирования в период Великой Отечественной войны.
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