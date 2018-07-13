Около 30 выставочных садов покажут на ВДНХ в августе

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Гостей фестиваля "Сады и люди на ВДНХ" ждут экскурсии с известными дизайнерами садов, выставка коллекций растений, лекции и мастер-классы. Об этом сообщает пресс-служба ВДНХ.

Фестиваль будет проходить с 16 по 26 августа. В этом году его главной темой станет "Игра в саду". В мероприятии принимают участие около 100 проектов российских и зарубежных ландшафтных дизайнеров. В августе посетители ВДНХ смогут увидеть примерно 30 выставочных садов. Среди них международное жюри во главе с британским садовым дизайнером Энди Стедженом выберет победителей в четырех номинациях: "Большой сад", "Малый сад", "Ландшафтный арт-объект" и "Сады начинающих".

Как рассказали в пресс-службе ВДНХ, раз в два часа профессиональные дизайнеры садов будут проводить бесплатные экскурсии на площадке фестиваля. "Необычными станут вечерние прогулки − с наступлением сумерек все сады будут эффектно подсвечены", − добавили в пресс-службе. При этом в центре внимания праздника будет водная тема: посетителям предложат побегать под веселыми фонтанами-шутихами и полюбоваться водоемом с экзотическими растениями.

Кроме того, программа фестиваля включает цикл лекций для профессиональных садоводов и любителей. На занятиях звезды ландшафтного искусства дадут ценные советы по проектированию и строительству садов.

Участников проекта "Букетный бум" также научат изготавливать необычные гастрономические букеты из овощей и фруктов. А на выставке "Цветочная палитра" покажут лучшие коллекции многолетников от российских селекционеров.

Не придется скучать и юным посетителям. Для них подготовили развлекательную программу с мастер-классом "Сад в плошке", творческими конкурсами и викторинами.