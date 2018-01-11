В "Сокольниках" откроют кинологический стадион

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
Новый кинологический стадион откроется в парке "Сокольники" в субботу, 13 января". Там будут проводиться тренировки и соревнования по разным видам кинологического спорта, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В день открытия зрители увидят, как сдается международный норматив "собака-компаньон". Жюри оценит уровень послушания животного, его контакт с хозяином и отношение к посторонним людям в городской среде. Начало – в 11:00.
Стадион будет открыт ежедневно с 06:00 до полуночи, кроме понедельника. Занятия смогут посетить владельцы собак, которые интересуются тренировками и подготовкой к соревнованиям.
Кроме того, в этом году на стадионе пройдет цикл обучающих семинаров и лекций клуба собаководов парка "Сокольники". Их проведут лучшие спортсмены и ветеринары.
О том как в Москве работает кинологическая группа по поиску людей – читайте в материале портала Москва 24.
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