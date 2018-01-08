Филармонию в парке "Зарядье" могут открыть к лету 2018 года

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Здание филармонии в парке "Зарядье" могут открыть для посетителей к лету 2018 года. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Мы планируем где-то к лету завершить филармонию, причем мэром Москвы принято решение провести в этой филармонии Урбанистический форум 2018 года", – цитирует Хуснуллина РИА Новости.
Парк "Зарядье", построенный на месте гостиницы "Россия", открыли 9 сентября прошлого года. Территория парка поделена на четыре ландшафтных зоны: степь, луг, северный ландшафт и лес. Общая площадь парка составляет 10,2 гектара.
В парке размешены информационный павильон "Купол", павильон "Медиацентр", павильон "Заповедное посольство", "Флорариум", научно-познавательный центр "Заповедное посольство", а также "Парящий мост".
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