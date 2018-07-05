Чудо-городок и диско-шары. Москвичей пригласили посетить 5 лучших мест сада имени Баумана

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Сад имени Баумана пригласил москвичей посетить наиболее интересные места парка. В их числе – фантастические диско-шары, "обитаемый забор", теннисный корт, а также детский городок и спортплощадки.

В пресс-службе объединенной дирекции "Мосгорпарк" ТАСС назвали "пятерку" лучших мест сада, которые горожанам советуют увидеть до конца летнего сезона. "За последние десять лет этот парк кардинально преобразился и успел стать любимым местом отдыха не только для жителей соседних районов, но и для гостей города", – подчеркнули в дирекции.

Возглавляет рейтинг достопримечательностей сада детский городок, идея которого пришла в столицу из Нидерландов. "Футуристично-красивая, разделенная на зоны по возрастам и категориям посетителей эта площадка одновременно напоминает американские горки и волшебный корабль", – отметили в "Мосгорпарке". Городок приспособлен для игр всех ребят, включая детей с ограниченными возможностями.

Еще одной из достопримечательностей сада имени Баумана считается "обитаемый забор" – несколько ярких и необычных построек, в которых разместились кафе, клуб йоги и магазин пластинок.

Другая гордость парка, рассказали в дирекции, – фантастические диско-шары. Они появились на исторической сцене "Ракушка" в 2017 году и уже успели стать визитной карточкой сада, а также важной частью музыкальных проектов.

Кроме того, в 2016 году в саду имени Баумана открыли теннисный корт,. Для любителей активного отдыха также оборудовали современные спортплощадки с летними раздевалками.