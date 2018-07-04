В Северном Бутове благоустроят парк в пойме реки Битца

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Северном Бутове начались работы по благоустройству парка в пойме реки Битца. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, сообщает РИА Новости.

По словам Бирюкова, проект благоустройства подчеркивает достоинства парка, который имеет природный выраженный рельеф, пруды и пейзажную береговую линию.

У воды установят деревянные настилы и ступенчатые спуски к прудам, обустроят сеть дорожек и организуют велопешеходную дорожку. В парке появятся футбольное поле, беговая дорожка. площадки для воркаута, стритбола и волейбол, а также столы для пинг-понга.

Для посетителей старшего возраста установят шахматные столы и тренажеры. Появятся детские площадки и площадки для выгула собак. Для праздничных мероприятий оборудуют сцену с амфитеатром.

Фото: портал мэра и правительства Москвы



На территории парка высадят различные виды деревьев и кустарников. Здесь же разобьют цветники из многолетников и обустроят газоны. По всему парку установят скамейки, урны и фонари.

Основные работы планируется завершить в августе. Высадку деревьев и кустарников выполнят в осенний период.

Сейчас в Москве завершается благоустройство зоны отдыха "Терлецкая дубрава". В парке построили спортивный павильон с раздевалкой, обустроили детские и спортивные площадки, футбольное поле, площадки для воркаута и игры в теннис, волейбол и баскетбол.