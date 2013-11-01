Форма поиска по сайту

01 ноября 2013, 15:52

Седьмого ноября на Красную площадь выйдут участники парада 1941 года

Двадцать восемь участников парада 7 ноября 1941 года выйдут на Красную площадь по случаю Дня воинской славы. Всего в Москве проживают 57 участников исторического парада, сообщает в пятницу информцентр правительства Москвы со ссылкой на председателя столичного комитета общественных связей Александра Чистякова.

По его словам, празднование 7 ноября начнется с возложения цветов к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду и памятнику маршалу Жукову на Манежной площади. А в десять утра на Красной площади пройдет торжественный марш с театрализованной исторической постановкой и показом военной техники.

Чистяков также сказал, что в шествии будут участвовать около 6 тысяч представителей детских общественных организаций, молодежных военно-патриотических объединений, поисковых отрядов, кадетских корпусов. Впервые за пять лет в марше примут участие воспитанники Московского Суворовского училища.

По окончании марша в Большом театре для ветеранов будет организован праздничный концерт.

парады ветераны

