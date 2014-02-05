Москвичи просят установить пандусы для двухместных детских колясок

Читательница M24.ru Наталья жалуется на отсутствие пандусов, по которым могли бы проехать двухместные коляски.

"В ноябре 2013 у нас родились двойняшки. Коляска у нас соответствующая. Обратились в ТСЖ (товарищество собственников жилья - ред.) по месту жительства с просьбой что-то решить с пандусом - до сих пор никто ничего не решил и не сделал", - пишет Наталья.

Женщина не в состоянии одна поднимать 30-килограммовую коляску, так что с детьми приходится гулять на балконе. "Выносим мы ее исключительно на руках и исключительно когда папа дома. Пока мы обходимся прогулками на балконе, но так не может продолжаться - на улицу нам тоже надо", - добавляет читательница.

Кроме того, для семьи Натальи стало целой проблемой сходить с детьми в поликлинику.

Установка пандуса Для начала необходимо обсудить вопрос установки пандуса с соседями, а лучше заручиться из поддержкой. В данном случае, возможно, среди соседей Натальи есть молодые мамы, которые испытывают такие же трудности. Для начала необходимо обсудить вопрос установки пандуса с соседями, а лучше заручиться из поддержкой. В данном случае, возможно, среди соседей Натальи есть молодые мамы, которые испытывают такие же трудности. Далее необходимо написать заявление в ЖЭК (ДЕЗ) или управляющую компанию (ТСЖ). Составляется оно на имя начальника организации, обязательно в двух экземплярах. Кроме того, к заявлению можно приложить фотографии существующего и желаемого пандуса. Обращение можно отправить заказным письмом с уведомлением или вручено лично. Причем в последнем случае необходимо получить подпись о получении заявления на своем экземпляре. Организация должна ответить на запрос в письменном виде в течение 30 дней.



