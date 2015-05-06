Частицы Вечного огня повезут в города России

Частицы Вечного огня от стен Кремля отправились в путь по России

Частицы вечного огня можно будет увидеть в нескольких десятках мемориалов по всей страны, сообщает телеканал "Москва 24".

От стен Кремля они отправились в долгий путь по России. Чтобы довезти пламя, разработали специальные факелы-горелки.