Катки с натуральным льдом зальют в столичных парках до конца декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Катки с натуральным льдом появятся в 16 городских парках. На шести из 22 площадок кататься можно будет бесплатно. Все точки будут оборудованы пунктами проката.

Залить катки планируется до конца декабря. Точная дата открытия ледовых площадок зависит от погодных условий, пояснили в пресс-службе Мосгорпарка.

"Перед тем как залить каток, на площадке укладывают основание. Оно может быть резиновым – в этом случае необходимо дождаться, когда грунт под ним промерзнет на пять-семь сантиметров, иначе вода при плюсовой температуре уйдет в землю", – цитирует представителей учреждения портал мэра и правительства Москвы. Другим основанием может послужить слой снега толщиной 15–20 сантиметров.

Заливать катки начнут, когда в течение пяти дней на улице будет держаться температура ниже минус 10 градусов. При этом должны прекратиться снегопады, чтобы поверхность льда была ровной.

Самый большой каток под названием "Гигант" площадью более 15 тысяч квадратных метров примет посетителей в парке "Сокольники". Весь день на катке будет играть музыка, а вечером на ледовых парковых аллеях включится иллюминация. В парке будет два катка, другой – "Сказку в лесу" – зальют на дорожках и тропинках вблизи Золотого пруда. Оба катка будут работать круглосуточно и бесплатно.

Бесплатные катки также появятся в парках "Красная Пресня", "Радуга", "Северное Тушино" и усадьбе Люблино.

Полный список ледовых площадок, которые появятся в столичных парках, а также расписание их работы можно посмотреть здесь.

Сейчас горожане могут покататься на коньках по искусственному покрытию в Парке Горького, Сокольниках и на ВДНХ. Крупнейшие популярные катки столицы открылись еще в ноябре. Всего в городе 121 площадка с искусственным льдом.

Всего в Москве в этом году откроется более 1,2 тысячи катков с натуральным льдом. Их открытие произойдет после установления стойких морозов в городе.