Летнюю образовательную программу ВДНХ посетили шесть тысяч человек

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Летнюю образовательную программу ВДНХ уже посетили больше шести тысяч человек. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

Посетители приняли участие в лекциях, мастер-классах, языковых уроках, фестивалях и концертах. По словам Сергуниной, в общей сложности на ВДНХ прошло больше 100 мероприятий. Новинкой и хитом сезона стали лекции-концерты на крыше павильона "Рабочий и колхозница".

Она отметила, что большим успехом у посетителей пользуются моноспектакли, исторические лекции, музыкальные представления для детей, тематические дни и праздники. Музыкальный спектакль-чаепитие "Муха-Цокотуха" в честь Дня защиты детей посетили 300 человек, столько же гостей пришли в Дом культуры ВДНХ 7 июля в День Русского географического общества.

Встречи в рамках Летней образовательной программы 2018 года проходят на семи площадках, в том числе на пяти новых. Это крыша павильона "Рабочий и колхозница", обновленный Дом культуры, Библиотека ремесел, исторический парк "Россия – моя история".

Мероприятия в рамках летней программы продлятся до 9 сентября.