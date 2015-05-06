Из-за генеральной репетиции парада 7 мая ограничат движение транспорта

Движение транспорта ограничат 7 мая из-за генеральной репетиции парада

В связи с генеральной репетицией парада на Красной площади движение по центральным улицам Москвы 7 мая ограничат, сообщает телеканал "Москва 24".

Так, с 6 часов утра сложно будет проехать от Ходынского поля по улицам Авиаконструктора Микояна и Авиаконструктора Сухого, Ленинградскому проспекту, 1-й Тверской-Ямской и Тверской улицам, через Манежную и Красную площади, Васильевский спуск и далее по Кремлевской набережной через Боровицкую площадь, улицам Моховая, Воздвиженка, Новый Арбат до пересечения с Садовым кольцом, а также по Садовому кольцу до Триумфальной площади