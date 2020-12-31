Астрологи посоветовали встречать 2021 год в одежде металлических оттенков

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Астрологи посоветовали встречать 2021 год в одежде цветовой гаммы, которая соответствует году Белого, или Металлического Быка, передает РИА Новости.

Также они предложили на новогодние праздники облачиться в бледно-серую или бежевую одежду. При этом огненных оттенков (красный, оранжевый, бордовый) стоит избегать, отметила астролог Лилия Любимова. Она также отметила, что не стоит одеваться откровенно, поскольку бык является консервативным животным.

Астролог Элеонора Гинзбург порекомендовала украшать дом символами, которые связаны с годом Быка. Она отметила, что элементом жизни у быка является земля, а она в свою очередь обозначается желтым квадратом. Поэтому стоит добавить соответствующие элементы при украшении дома к Новому году, подчеркнула Гинзбург.

Также она предложила добавить в интерьер красный треугольник, поскольку он символизирует огонь, являющийся элементом защиты. Любимова же отметила, что в этот Новый год лучше отдать предпочтения елочным украшениям в виде мандаринов, фруктов и моркови.

Она подчеркнула, что также на елку стоит повесить фигурки в виде быка. Астролог заявила, что бык символизирует работу и деньги, в связи с этим в 2021 году должна присутствовать денежная символика.

Что касается новогоднего стола, то россиянам посоветовали исключить говядину из блюд. В связи с этим астрологи порекомендовали изучать состав колбасы, которую планируется подать на стол. Гинзбург обосновала это тем, что бык является травоядным животным. Она предложила подать на стол рыбу, овощи, растительную еду, фрукты и мясо других животных.

"Желательно, чтобы на новогоднем столе не было говядины. Так как бык у нас – травоядное животное, то можно на стол поставить овощные салаты, овощные блюда, бобовые и фрукты. Если же вы не можете без мяса, то постарайтесь, чтобы на столе отсутствовала говядина, замените ее мясом птицы, свининой, кроликом. Будьте осторожны с колбасой – там говядина тоже может содержаться", – сказала Гинзбург.

Она добавила, что год быка не стоит встречать в шумной и незнакомой компании. Это связано с тем, что бык является разумным, стабильным и неспешным животным. Гинзбург также напомнила, что в связи с нынешней ситуацией также стоит избегать большого скопления людей.

"Лучше встретить Новый год в большом семейном кругу и где-нибудь на природе или на даче, подальше от города", – рассказал Гинзбург.

Любимова, в свою очередь, уточнила, что бык не любит, когда Новый год празднуют вне дома. Поэтому астролог предложила собраться с самыми близкими родственниками и друзьями.

Ранее Любимова рассказала, что мясо на новогоднем столе можно заменить на птицу, рыбу и крабовые палочки. Также она отметила, что лучше приготовить к Новому году побольше, поскольку бык любит поесть.