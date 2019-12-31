Солнце и легкий мороз ожидают москвичей днем 1 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

К утру 1 января в столичном регионе ожидаются осадки в виде влажного снега, температура воздуха около нуля и гололедица. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

По прогнозам синоптиков, ночью ожидаются небольшие осадки и температура воздуха от плюс 1 до минус 1 градуса. К утру в столицу вернется холодный атмосферный фронт. В связи с этим температура опустится до 2 градусов мороза и образуется слабая гололедица.

Днем 1 января будет солнечно. "Осадки маловероятны, температура воздуха составит от 1 до минус 3 градусов, станет ветрено. Атмосферное давление будет расти", – отмечается в сообщении.

Ранее повышенный уровень опасности был актуален до конца года. Он был введен из-за сильного ветра, обрушившегося на столицу, а также из-за метели и образования на дорогах гололедицы.

В период с 1 по 10 января сильных осадков не прогнозируется, но временами снег будет идти. Наиболее интенсивные морозы возможны после 7 числа. Похолодает примерно до -6... -8 градусов.

