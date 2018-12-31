Облачно и до 7 градусов мороза ожидается в Москве 31 декабря

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Предстоящим днем московский регион будет находиться под влиянием гребня антициклона, информирует портал "Метеоновости".

Ожидается облачная погода. Местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в городе составит от минус 4 до минус 2 градусов, по области – от 7 до 2 градусов мороза.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80%.

Синоптики подчеркивают, что в Москве и области будет повышенный фон атмосферного давления и высокая влажность воздуха.

Ранее в МЧС предупредили о порывистом ветре и гололедице 31 декабря. По прогнозам синоптиков, Новый год жители города встретят при 10 градусах мороза.

При этом уже с первых часов нового года будет понижаться давление и повышаться температура. Днем 1 января будет -3... -8 градусов, будет дуть ветер со скоростью 5-7 метров в секунду, пойдет небольшой снег. 2 и 3 января будет слабый мороз до -1... -6 градусов.

Из-за распространения влияния на Московский регион зоны высокого давления 4 января начнется похолодание. Столбики термометров покажут от -4 до -9 градусов.