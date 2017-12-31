В 2018 году предрекли худший гуманитарный кризис со времен Второй мировой

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Государственный секретарь Великобритании по международному развитию Пенни Мордаунт заявила, что в 2018 году может произойти один из худших гуманитарных кризисов со времен окончания Второй мировой войны, сообщает The Telegraph.

Она подчеркнула, что хотя уходящий 2017 год был полон ужасных гуманитарных кризисов, 2018-й может стать еще более мрачным.

По ее словам, министерство международного развития Британии выделит для преодоления последствий гуманитарных кризисов в фонд ООН дополнительный 21 миллион долларов.

Эти средства направят на доставку питьевой воды в проблемные регионы и улучшение санитарных условий 13 миллионов человек, еще девять миллионов обеспечат продуктами питания.

Ежегодно же Великобритания вносит в фонд реагирования на чрезвычайные ситуации при ООН 55 миллионов долларов.