В 2018 году предрекли худший гуманитарный кризис со времен Второй мировой

31 декабря, 13:57
Фото: ТАСС/Imago
Государственный секретарь Великобритании по международному развитию Пенни Мордаунт заявила, что в 2018 году может произойти один из худших гуманитарных кризисов со времен окончания Второй мировой войны, сообщает The Telegraph.
Она подчеркнула, что хотя уходящий 2017 год был полон ужасных гуманитарных кризисов, 2018-й может стать еще более мрачным.
По ее словам, министерство международного развития Британии выделит для преодоления последствий гуманитарных кризисов в фонд ООН дополнительный 21 миллион долларов.
Эти средства направят на доставку питьевой воды в проблемные регионы и улучшение санитарных условий 13 миллионов человек, еще девять миллионов обеспечат продуктами питания.
Ежегодно же Великобритания вносит в фонд реагирования на чрезвычайные ситуации при ООН 55 миллионов долларов.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: