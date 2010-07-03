С 1 ноября вступает в силу закон о суверенном интернете

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С 1 ноября в России вступает в силу закон о суверенном интернете, который позволяет властям изолировать российский сегмент Сети и фильтровать входящий интернет-трафик.

Документ был принят весной 2019 года. По словам авторов инициативы, закон призван сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая обеспечит бесперебойную работу Сети в случае возможных угроз извне или нештатных ситуаций.

В законе прописываются правила маршрутизации трафика и порядок контроля за их соблюдением.

Ранее в Минкомсвязи РФ назвали угрозы, при которых возможна изоляция рунета. Во-первых, это угроза целостности. Во-вторых, это угроза устойчивости – в этом случае речь идет о природных или техногенных катастрофах. В-третьих, это угроза безопасности. Имеется ввиду попытки взлома оборудования провайдеров. Управление рунетом на себя будет брать Роскомнадзор в том случае, если вероятность угрозы определяется как высокая.

Эксперт в сфере информационной безопасности, профессор кафедры юриспруденции, интеллектуальной собственности и судебной экспертизы МГТУ имени Баумана Виталий Вехов отметил, что закон способен в дальнейшем обезопасить персональные данные граждан. По его мнению, в современных реалиях уже не получится "отключить рубильник".

