Фестиваль деловых игр пройдет в центре "Моя карьера" 7 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичей пригласили принять участие в фестивале деловых игр "Дело моей мечты: работа или бизнес", который пройдет в центре "Моя карьера" 7 ноября, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"На нем москвичи смогут узнать, как устроиться на желаемую работу или открыть собственное дело, освоить основы финансовой грамотности и тайм-менеджмента и научиться правильно презентовать себя на собеседовании. На фестивале ждут мам, людей предпенсионного и пенсионного возраста, а также молодежь", – говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, программа будет состоять из трех потоков. Один из них – для мам, другой – для молодежи и людей старшего возраста, а третий – для работодателей.

Для того, чтобы принять участие в фестивале, необходимо выбрать поток и зарегистрироваться, а записаться на конкретную игру нужно будет уже на месте, за 30 минут до начала.

По словам директора специализированного центра занятости "Моя карьера" Ирины Швец, это будет формат настольных игр. Участники пользуются игровым полем, кубиками и карточками с заданиями.

"Они могут выполнять эти задания как индивидуально, так и в мини-группах. Игра, в отличие от лекции, дает практические навыки. Кроме того, такой формат помогает легче усваивать информацию: взрослые люди во время игры чувствуют себя более раскрепощенными, им проще воспринимать и анализировать свои ошибки", – приводятся в сообщении слова Швец.

Специализированный центр занятости населения "Моя карьера" открылся в здании бизнес-центра "Радонежский" на улице Сергия Радонежского. Его общая площадь превышает четыре тысячи квадратных метров. На прилегающей территории обустроили новый городской сквер с детской площадкой, зоной для воркаута, навесами и лавочками для отдыха горожан. Рядом расположены парковки для автомобилей и велосипедов.

Специалисты центра работают с молодежью от 14 лет, людьми старшего поколения, многодетными семьями, женщинами с детьми, а также с людьми с ограниченными возможностями здоровья. В центре стараются помочь найти работу каждому, кто в этом нуждается, в том числе малообеспеченным родителям. Главное условие – желание трудоустроиться.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что новая программа направлена на то, чтобы выявить нуждающиеся в работе семьи, пригласить их к разговору, снять психологические и другие барьеры. Таким образом, отметил мэр, речь идет о целом комплексе услуг, которые впервые собрали на одной площадке.