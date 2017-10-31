Сибиряк выставил на продажу автограф Матильды Кшесинской

Житель Новосибирска продает автограф балерины Матильды Кшесинской на хозяйственном обязательстве, составленном в 1911 году. Документ владелец оценил в 70 тысяч рублей.

Фото: wikipedia.org

Обязательство касается прокладки водопровода на даче Кшесинской в Стрельне. "Сим обязуюсь тотчас после прокладки трубы по земле Стрельнинского Дворцового правления от Капустина пруда до принадлежащей мне дачи привести все в прежний вид по указанию Дворцового правления и за мой счет", – говорится в документе. Балерина также обязуется убрать трубу по первому требованию Дворцового правления.

В описании лота на одной из торговых площадок владелец отмечает, что дача была подарена балерине на день рождения великим князем Сергеем Михайловичем в 1894 году. В ней Матильда "жила с необыкновенной роскошью" до революции 1917 года. В 1911 году дачу перестроили для Владимира, правнука Александра II, сына Матильды от великого князя Андрея Владимировича. В 1968 году жители разобрали дачу на дрова.

Фото: скриншот с портала newauction.ru

Документ составлен на почтовой бумаге с водяными знаками на английском языке. К нему прилагается нарисованный план дачи Кшесинской.

Обязательство входило в архив генерала Сергея Позднышева, председателя Союза русских инвалидов, собиравшего документы и материалы царской семьи. Архив был куплен 15 лет назад в антикварном магазине "Санкт Петербург" в Париже.

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