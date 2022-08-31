Стартовал четвертый просветительский марафон общества "Знание"

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
С 31 августа стартовал четвертый федеральный просветительский марафон общества "Знание", он продлится до 2 сентября, сообщает ТАСС.
Уточняется, что в очном формате марафон пройдет на пяти площадках, также предусмотрен онлайн-формат. Председатель правления Сбербанка Герман Греф стал первым спикером на площадке в Москве.
В рамках "Знания" на площадках в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Камчатском крае и Луганске пройдут выступления государственных и общественных деятелей, ученых и актеров и других.
Более 200 лекторов и наставников выступят в рамках пяти просветительских треков: "Знание. Сила" (Москва), "Знание. Сделано в России" (Санкт-Петербург), "Знание. Наследие России" (Нижний Новгород), "Знание. Экология" (Камчатский край), "Знание. Мы вместе" (ЛНР).
Среди выступающих в программе марафона указаны глава МИД РФ Сергей Лавров, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, мэр Москвы Сергей Собянин, помощники президента РФ Владимир Мединский и Максим Орешкин, министр финансов РФ Антон Силуанов, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, глава Минкультуры Ольга Любимова, российский гроссмейстер Сергей Карякин.
К трансляции марафона смогут присоединиться желающие по всей стране – в городах РФ будут организованы фан-зоны с экранами и посадочными местами. Кроме того, онлайн-выступления можно будет посмотреть на сайте marathon.znanierussia.ru.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин совершит 1 сентября рабочий визит в Калининград, где проведет открытый урок "Разговор о важном".
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