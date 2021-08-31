Россиянам рассказали, как правильно бриться

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Российским мужчинам рассказали, как правильно бриться, сообщает Pravda.Ru.

Так, чтобы облегчить процедуру, нужно намылить лицо. Подчеркивается, что для этой цели лучше всего подойдет мыльный крем, в состав которого входит борная кислота и крахмал. Перед намыливанием можно сделать горячий компресс.

В материале говорится, что новую кисточку для бритья перед использованием нужно вымыть в горячей воде с мылом и продезинфицировать 70-процентным раствором спирта в течение 12 часов или горячей водой в течение 30 минут. После каждого использования кисточку нужно промывать в горячей воде и тщательно высушивать.

Отмечается, что перед бритьем нужно вымыть руки и лицо горячей водой с мылом, осмотреть кожу подбородка и щек. Бритву нужно водить по направлению роста волос, чтобы избежать порезов. При наличии ссадин и угрей их необходимо смазать одеколоном или йодом и не задевать при бритье.

После процедуры лицо нужно вымыть теплой водой и протереть кожу одеколоном, а проблемные участки смазать 3-процентной перекисью водорода или йодом.

Для предупреждения раздражения кожи автор статьи рекомендует обработать ее лимонно-таниновым спиртом. Прибор для бритья должен быть индивидуальным, чистым, а лезвие – острым.

Жирную кожу после процедуры рекомендуется протирать одеколоном, смесью спирта с эфиром, 2-процентным водным раствором резорцина, камфорным спиртом или раствором квасцов. После чего можно нанести нежирный крем. А сухую кожу рекомендуется протереть одеколоном и затем нанести смягчающий крем, говорится в статье.

Ранее врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Елена Морозова рассказала, какие косметологические процедуры не рекомендуется делать перед отпуском и длительным пребыванием под солнцем. По ее мнению, лучше отказаться от всех манипуляций с лицом, а особенно от химических пилингов, аппаратных методик, фотоомоложения и лазерных шлифовок.