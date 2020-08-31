Всероссийский открытый урок "Помнить – значит знать" проведут для школьников 1 сентября

16:17
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
В День знаний в российских школах проведут открытый урок "Помнить – значит знать", сообщили в пресс-службе министерства просвещения РФ.
"Открытый урок будет направлен на сохранение исторической памяти. В нем примет участие президент России. Трансляция будет проводиться в (социальной сети. – Прим. ред.) "ВКонтакте" в 12:00. На связь выйдут школьники из Краснодарского и Камчатского края, Владимирской, Новосибирской, Новгородской, Курской, Кировской, Калининградской, Рязанской областей, Республики Крым и Москвы. Кроме того, первоклассников поздравят космонавты", – сообщили в пресс-службе.
Также школьникам предлагают принять участие в акции "Школа в радость". Им нужно будет снять видеоролики и рассказать, почему они ждут начала учебного года.
Владимир Путин ранее подтвердил начало учебного года для школьников и студентов с 1 сентября. По его словам, решение принято на региональном и правительственном уровнях.
Школьные линейки 1 сентября состоятся в 75 субъектах страны. Роспотребнадзор рекомендовал проводить их на открытом воздухе по классам либо параллелям. В Москве мероприятие организуют только для первоклассников. Для учащихся 2–11-х классов сделают классные часы.
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