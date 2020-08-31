На телеканале Москва 24 выйдет спецрепортаж о деле Сергея Дахова

Фото: личный архив семьи
В среду, 2 сентября, на телеканале Москва 24 выйдет спецрепортаж "Невинные?", посвященный уголовному делу москвича Сергея Дахова.
В апреле 2018 года на Дахова завели уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Потерпевшей выступила его 14-летняя приемная внучка Аня, которая дала на мужчину показания.
Сергея осудили на 12 лет и 6 месяцев. Он успел отсидеть 2 года в колонии, но неожиданно весной этого года девушка призналась, что оболгала приемного деда по указанию своего отца Дениса Куликова.
Девушка раскаялась и выразила готовность пройти проверку на полиграфе, который подтвердил ее версию об оговоре. У Сергея Дахова был конфликт с отцом девочки, тот считал, что Сергей претендует на квартиру.
Аня впервые с момента признания оговора дала эксклюзивное видеоинтервью телеканалу Москва 24.
О том, что заставило внучку дать признательные показания, смотрите в специальном репортаже 2 сентября в 21:30 на телеканале Москва 24.
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