На телеканале Москва 24 выйдет спецрепортаж о деле Сергея Дахова

Фото: личный архив семьи

В среду, 2 сентября, на телеканале Москва 24 выйдет спецрепортаж "Невинные?", посвященный уголовному делу москвича Сергея Дахова.

В апреле 2018 года на Дахова завели уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Потерпевшей выступила его 14-летняя приемная внучка Аня, которая дала на мужчину показания.

Сергея осудили на 12 лет и 6 месяцев. Он успел отсидеть 2 года в колонии, но неожиданно весной этого года девушка призналась, что оболгала приемного деда по указанию своего отца Дениса Куликова.

Девушка раскаялась и выразила готовность пройти проверку на полиграфе, который подтвердил ее версию об оговоре. У Сергея Дахова был конфликт с отцом девочки, тот считал, что Сергей претендует на квартиру.

Аня впервые с момента признания оговора дала эксклюзивное видеоинтервью телеканалу Москва 24.

О том, что заставило внучку дать признательные показания, смотрите в специальном репортаже 2 сентября в 21:30 на телеканале Москва 24.