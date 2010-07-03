Продавщица мороженого с МАКС-2019 объяснила вторую встречу с Путиным

Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС/Алексей Никольский

Екатерина Сафронова, продавшая Владимиру Путину мороженое на авиасалоне МАКС-2019, объяснила, почему глава государства вновь сделал у нее покупку, как и двумя годами ранее.

По ее словам, на авиасалоне она работает не только продавцом, но и менеджером по организации торговли. "Наша компания уже третий год работает на МАКС, занимается организацией торговли и питания", – сказала женщина в эфире телеканала НТВ.

Сафронова отметила, что Путин сам выбирал мороженое и долго не мог решить, какое взять. В итоге глава государства взял сливочное и шоколадное – для себя и турецкого коллеги – Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как уточнила продавщица, ей пришлось "заставить" президента Турции кусать мороженое, так как ложки у нее не было.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал новость о том, что Путин купил мороженое у той же самой продавщицы, что и в 2017 году. По его утверждению, очевидно, что на МАКСе из года в год работают одни и те же компании.

Путин и Эрдоган посетили авиасалон 27 августа. В ходе осмотра техники политики подошли к лотку с мороженым. Путин взял для Эрдогана "Вологодское", а себе – "Коровку из Кореновки".