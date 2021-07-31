Еще 4 159 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Столичные врачи вылечили от COVID-19 еще 4 159 пациентов, сообщает Оперштаб.

Уточняется, что всего число людей, вылечившихся от коронавируса, увеличилось до 1 360 030.

"В Москве выявлено 3 514 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 918 человек, скончались 73 пациента. На ИВЛ находятся 482 человека", – говорится в сообщении.

В России за последние сутки выявили 23 807 новых случая коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 6 265 873 случая коронавирусной инфекции.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала ускорить в России темпы вакцинации населения от коронавируса. По ее словам, летом люди более разобщены, находясь на каникулах и в отпусках, а в сентябре, когда люди вернутся и выйдут на работу, может снова произойти взрывной рост заболеваемости.

