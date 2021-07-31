Москвичам рассказали о погоде в субботу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В субботу, 31 июля, в столице и Подмосковье ожидается переменная облачность без осадков и до 29 градусов тепла. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Промежуточный гребень антициклона будет определять погоду в Москве и области в субботу. При переменной облачности обойдется без осадков. Максимальная температура днем 26-28 градусов, по области – 24-29 градусов", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, ветер подует юго-западный, его скорость составит 5-10 метров в секунду.

Ранее в Гидрометцентре пообещали россиянам теплый август. Как заявлял научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, во многих регионах страны температура будет выше климатической нормы.

До этого главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24 о погоде в столице в начале августа. По прогнозу специалиста, в субботу, 31 июля, осадков в столице не ожидается, а температура воздуха станет выше.