В Москве откроется мультимедийная выставка к 90-летию Микки Мауса

Фото: кадр из мультфильма "Пароход Вилли", режиссеры Уолт Дисней, Аб Айверкс
В центре дизайна Artplay откроется мультимедийная выставка, которую посвятят 90-летнему юбилею легендарного персонажа и символа студии The Walt Disney Микки Мауса. Об этом передает Агентство "Москва".
"Выставка "Микки Маус 90" станет главным событием юбилея Микки в России. Проект расскажет легендарную историю Микки Мауса, покажет его многогранность и влияние на поп-культуру и индустрию моды", – рассказали организаторы выставки.
По информации пресс-службы центра, в поддержку выставки организуют квесты в реальном мире, граффити-баттлы и роспись ростовых скульптур.
Датой рождения персонажа принято считать 18 ноября 1928 года, когда был экранизирован первый звуковой фильм студии – "Пароходик Вилли" c Микки Маусом в главной роли.
Выставка откроется 10 октября и продлится до мая 2019 года.
Ранее сообщалось, что Музей Победы на Поклонной горе продлил выставку о герое восстания в "Собиборе" до конца августа. На выставке представлены более 100 экспонатов, посвященных сопротивлению фашизму.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: