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Общество

31 июля, 11:30

Появились фото новой модели iPhone

общество технологии

Фото: depositphotos/hurricanehank

Дизайнер из Латвии Вениамин Гескин опубликовал в своем микроблоге Twitter фотографии, на которых, возможно, изображена новая модель iPhone. Выход нового смартфона ожидается в сентябре, передает РИА Новости.

На снимках изображены макеты iPhone X Plus с 6,5-дюймовым экраном и iPhone с дисплеем 6,1 дюйма. Прототипы имеют сходство с концептами предыдущих "сливов", которые, как говорилось, сделаны на основе итоговых чертежей новинки.

Согласно снимкам, у Plus-версии смартфона будет двойная камера, а в стандартной модели – одна. Помимо этого, на прототипах нет сканеров отпечатка пальца.


Вениамин Гескин разрабатывает рендеры гаджетов по различной информации о грядущих новинках IT-рынка. В свое время, дизайнер первым показал максимально близкий к оригиналу прототип iPhone X.

Ранее на YouTube появилось видео с секретными видеоинструкциями по ремонту гаджетов Apple, предназначенное для внутреннего пользования сотрудниками компании.

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