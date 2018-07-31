Появились фото новой модели iPhone

31 июля, 11:30
Фото: depositphotos/hurricanehank
Дизайнер из Латвии Вениамин Гескин опубликовал в своем микроблоге Twitter фотографии, на которых, возможно, изображена новая модель iPhone. Выход нового смартфона ожидается в сентябре, передает РИА Новости.
На снимках изображены макеты iPhone X Plus с 6,5-дюймовым экраном и iPhone с дисплеем 6,1 дюйма. Прототипы имеют сходство с концептами предыдущих "сливов", которые, как говорилось, сделаны на основе итоговых чертежей новинки.
Согласно снимкам, у Plus-версии смартфона будет двойная камера, а в стандартной модели – одна. Помимо этого, на прототипах нет сканеров отпечатка пальца.
This is what the next iPhone could look like https://t.co/A1vLeWQXql by @romaindillet pic.twitter.com/paSjs6cT9n— TechCrunch (@TechCrunch) 30 июля 2018 г.
Вениамин Гескин разрабатывает рендеры гаджетов по различной информации о грядущих новинках IT-рынка. В свое время, дизайнер первым показал максимально близкий к оригиналу прототип iPhone X.
Ранее на YouTube появилось видео с секретными видеоинструкциями по ремонту гаджетов Apple, предназначенное для внутреннего пользования сотрудниками компании.
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