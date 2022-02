Появились фото новой модели iPhone

Дизайнер из Латвии Вениамин Гескин опубликовал в своем микроблоге Twitter фотографии, на которых, возможно, изображена новая модель iPhone. Выход нового смартфона ожидается в сентябре, передает РИА Новости.

На снимках изображены макеты iPhone X Plus с 6,5-дюймовым экраном и iPhone с дисплеем 6,1 дюйма. Прототипы имеют сходство с концептами предыдущих "сливов", которые, как говорилось, сделаны на основе итоговых чертежей новинки.

Согласно снимкам, у Plus-версии смартфона будет двойная камера, а в стандартной модели – одна. Помимо этого, на прототипах нет сканеров отпечатка пальца.

This is what the next iPhone could look like https://t.co/A1vLeWQXql by @romaindillet pic.twitter.com/paSjs6cT9n