Москвичам рекомендовали плавать с телефоном в герметичном чехле

31 июля, 06:54
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Купающимся москвичам сотрудники МЧС рекомендуют брать с собой мобильный на случай, если не хватит сил вернуться на берег, передает Агентство "Москва".
Как сообщил руководитель отдела безопасности людей на водных объектах главного управления МЧС по Москве Александр Гоков, в связи с жаркой погодой отмечается большое количество происшествий на воде.
По словам спасателя, в случае наступления нештатной ситуации в воде нужно постараться не паниковать. Если нет сил плыть дальше, надо осмотреться вокруг. Возможно, кто-то плывет рядом, и его можно попросить о помощи. Если никого по соседству не оказалось, то надо стараться держаться на воде, раскинув руки в стороны.
Если есть возможность, то надо грести к ближайшему объекту на воде, например буйку, за который можно зацепиться и оттуда уже звать на помощь.
На случай сведения в воде руки или ноги полезно иметь при себе булавку, она поможет восстановить чувствительность в конечности.
Сотрудники МЧС также рекомендуют отдыхающим брать с собой в воду мобильный.
"Желательно иметь при себе сотовый телефон в водонепроницаемом пакете. Почувствовав, что нет сил на обратный путь, можно добраться до буйка или другого объекта на воде, позвонить по номеру "101" и вызвать спасателей", – заключил Гоков.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: