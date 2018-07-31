Роспотребнадзор научил россиян выбирать арбузы и дыни

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В Роспотребнадзоре объяснили, как выбрать качественные арбузы и дыни.

Сотрудники ведомства предупреждают, что вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз строго запрещено. В месте разреза молниеносно размножаются вредные микроорганизмы. Покупать такой арбуз, и тем более употреблять в пищу вредно для здоровья. Разрезанные дома арбузы и дыни следует хранить только в холодильнике.

Рекомендуется выбирать арбузы среднего размера. Хороший, зрелый арбуз имеет целостный покров, яркий и контрастный цвет корки. Светлое пятно на боку, на котором лежал арбуз в поле, должно быть максимально желтым или даже оранжевым.

Признаками спелого арбуза являются твердая блестящая корка и сухие усик и плодоножка. Если арбузная кожура легко протыкается ногтем, то арбуз незрелый.

При ударе ладонью зрелая ягода вибрирует, при ударе согнутым пальцем издает звонкий звук, а при сжатии вдоль продольной оси можно услышать слабый хруст.

Арбузная мякоть должна быть красная, сочная, без ослизнений и сладкая на вкус. Семена – вызревшими, черного или коричневого цвета, пояснили в ведомстве.

Цвет мякоти у "плохого" арбуза интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком. Волокна, идущие от сердцевины к корочке, не белые, как положено, а со всеми оттенками желтого. Поверхность среза гладкая, глянцевая, тогда как в норме она должна искриться крупинками. Если обнаружится, что купленный арбуз имеет кислый запах, то ни в коем случае его есть нельзя. Он может вызвать тяжелое пищевое отравление.

Дыни лучше выбирать ароматные, если запаха нет, то этот плод покупать не стоит. Противоположная сторона от хвостика у спелой дыни должна быть чуть мягкой. Если щелкнуть по дыне, звук должен быть глухим.

Ведомство строго не рекомендует покупать бахчевые культуры в точках стихийной торговли вдоль автодорог. В таких местах реализация товаров запрещена. Выбор такого способа торговли говорит о том, что арбузы не прошли необходимую санитарную экспертизу. Кроме этого, нахождение у дороги способствует тому, что арбузы впитают в себя всю таблицу Менделеева.

У легальных продавцов в наличии должен быть полный пакет сопроводительных документов, подтверждающий качество и безопасность бахчевой продукции. Это сертификат качества с указанием организации, вырастившей арбузы, медкнижка у продавца, информация о юрлице, что занимается реализацией товара, а также вывеска с указанием времени работы торговой точки и весы.

По правилам место торговли должно быть огорожено и находиться под навесом. Арбузы и дыни должны храниться на специальных стеллажах, а не на земле. В конце рабочего дня их должны убирать с улицы.