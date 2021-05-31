Еще 1 877 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве от коронавируса вылечились еще 1 877 пациентов. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 062 465", – говорится в сообщении.

За минувшие сутки в столице выявлено 2 614 новых случаев коронавируса, госпитализированы 966 человек. Количество летальных случаев среди пациентов с диагнозом "пневмония" и подтвержденным тестом на коронавирусную инфекцию за сутки достигло 55.

За последние 24 часа в РФ подтвердили 8 475 новых случаев COVID-19. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 5 071 917 случаев коронавирусной инфекции.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что наблюдавшийся в Москве всплеск заболеваемости COVID-19 связан с майскими праздниками и особенностями весеннего эпидемиологического сезона.

Рост заболеваемости коронавирусом произошел в середине мая. Тогда за сутки подтверждалось более 3 тысяч новых случаев COVID-19.

