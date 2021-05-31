Еще 1 877 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В Москве от коронавируса вылечились еще 1 877 пациентов. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 062 465", – говорится в сообщении.
За минувшие сутки в столице выявлено 2 614 новых случаев коронавируса, госпитализированы 966 человек. Количество летальных случаев среди пациентов с диагнозом "пневмония" и подтвержденным тестом на коронавирусную инфекцию за сутки достигло 55.
За последние 24 часа в РФ подтвердили 8 475 новых случаев COVID-19. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 5 071 917 случаев коронавирусной инфекции.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что наблюдавшийся в Москве всплеск заболеваемости COVID-19 связан с майскими праздниками и особенностями весеннего эпидемиологического сезона.
Рост заболеваемости коронавирусом произошел в середине мая. Тогда за сутки подтверждалось более 3 тысяч новых случаев COVID-19.
Медики рассказали, гарантирован ли переболевшим коронавирусом иммунитет
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: