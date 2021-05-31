Врач перечислила причины хронической усталости

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Синдром хронической усталости возникает из-за хронических заболеваний и по ряду других причин. Об этом в разговоре с Пятым каналом заявила врач-терапевт Тина Петровская.

Она отметила, что в числе причин – патологии щитовидной железы и нехватка в организме витаминов. Спровоцировать возникновение синдрома хронической усталости может алкоголь, нарушение режима сна и питания, а также недостаточная физическая активность.

Наиболее частой причиной Петровская назвала психологические нарушения. В этом случае специалист порекомендовала обратиться за помощью не только к терапевту, но и к психологу.

Синдром хронической усталости – это заболевание, характеризующееся усталостью на протяжении долгого времени, которая не проходит даже после длительного отдыха.

Принцип лечения сводится к комплексному подходу. В числе наиболее важных условий выздоровления – соблюдение охранительного режима и постоянный контакт больного с лечащим врачом.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова рассказала, почему сейчас многие люди чувствуют усталость и как с ней бороться. По ее мнению, усталость может быть связана с реакцией организма на длительную стрессовую нагрузку.