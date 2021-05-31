Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник

Фото: Кирилл Зыков/Агентство "Москва"

В столице в понедельник, 31 мая, ожидаются облачная погода и до 17 градусов тепла. Об этом сообщается на портале "Метеоновости".

По словам синоптиков, в этот день Москва и Подмосковье окажутся на периферии антициклона. Максимальная температура в столице составит 14–16 градусов, по области – 12–17 градусов тепла.

Атмосферное давление в середине дня составит 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 35%.

Ранее синоптики предупредили москвичей о сильном ветре – до вечера 31 мая будет действовать желтый уровень погодной опасности.