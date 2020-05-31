Более 80% новых заболевших младше 65 лет

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Более 80% новых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Москве младше 65 лет, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"40,4% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34,9% – от 46 до 65 лет, 10,8% – от 66 до 79 лет, еще 5,5% – старше 80 лет", – говорится в сообщении.

При этом известно, что 8,4% выявленных случаев приходится на детей.

Всего в Москве за прошедшие сутки подтвердили 2 595 новых случаев COVID-19. Таким образом, общее число выявленных случаев составило 180 791.

Согласно последним данным, в России за минувшие сутки зарегистрировали 9 268 новых случаев коронавируса. COVID-19 подтвердили в 84 регионах страны. При этом отмечается, что в 3 784 случаях не было зафиксировано клинических проявлений.

В Москве 14 мая запустили исследование популяционного иммунитета жителей к коронавирусу. Москвичей приглашают на бесплатную сдачу анализа в пункты забора крови, организованные на базе 30 городских поликлиник.

С 27 мая подобные исследования на наличие в организме антител к коронавирусу могут пройти все москвичи. Сделать это можно бесплатно.