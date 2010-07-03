Дождь, гроза и порывистый ветер ожидаются в ближайшие часы на востоке Подмосковья

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Гроза, ливневые дожди и порывистый ветер до 20 метров в секунду ожидаются в ближайшие часы на востоке и юго-востоке Подмосковья, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Непогода сохранится до девяти часов вечера. В МЧС рекомендовали автомобилистам снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Также не следует парковать автомобили вблизи от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Пешеходов призвали в ведомстве не укрываться под деревьями и обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Ранее в столичном регионе продлили желтый уровень погодной опасности на субботу, 1 июня. Это связано с повышенным риском возникновения природных пожаров.

В первый день лета погода будет теплой, без существенных осадков. Ночью 1 июня возможен кратковременный дождь. Воздух прогреется до 24 градусов в столице и до 25 градусов – в области.

Самым жарким днем весны в Москве стало 29 мая. Термометры показывали на 8–9 градусов выше климатической нормы, воздух прогревался местами до +31 градуса. Температура в летние месяцы будет около или выше нормы.